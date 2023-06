x x

SARONNO – “Non rubare i fiori”, evidentemente qualcuno ci prova anche con questo appello, scritto col pennarello sui muri dentro e fuori sieptto all’ingresso principale del cimitero maggiore di Saronno, in via Milano. Non è una novità, la scritta è lì da tanto ma rimane attuale e non è stata mai rimossa. Non quella fuori e neppure quella dentro al campo santo.

Il problema è noto e si trascina da tempo: c’è chi al cimitero ci va per compiere piccoli, ed a volte non tanto piccoli furti. Spariscono i fiori ma anche i vasi con le piantine, lasciati sulle tombe. E capita che siano rubate anche le statue, se di bronzo e dunque di un certo valore; è successo qualche tempo fa.

Situazioni che preoccupano i visitatori dell’area cimiteriale, che in passato più volte hanno chiesto più controlli e sorveglianza, anche dopo il clamoroso episodio di quanto qualcuno era entrato a farsi il bucato nei bagni del campo santo ed aveva poi “steso” direttamente sul parapetto al primo piano del nuovi colombari.

11062023