SARONNO – La foto è stata condivisa negli ultimi giorni sul gruppo “Sei di Saronno se” e racconta come qualcuno abbia fatto il bucato per poi stendere i panni ad asciugare sopra la righiera. Quello che rende unico lo scatto è che la ringhiera è quella dei colombari del cimitero di via Milano. I visitatori del campo santo hanno testimoniato tutto con le foto che sono comparse sui social, suscitando molti commenti con la richiesta di più controlli ed attenzione per il luogo sacro.

Succede nella zona dove ci sono anche i bagni. L’ipotesi dei frequentatori è che qualcuno utilizzi anche per lavare i propri abiti, e poi magari passa anche la giornata da quelle parti. I cittadini hanno segnalato l’accaduto all’Amministrazione comunale, anche tramite la app Municipium.

Sempre nell’app comunale è stato più volte segnalato il problema del cancello aperto del cimitero di via Milano che ovviamente rende possibile incursioni notturne. Un problema di cui si parla da anni segnalato anche dall’ex assessore Merlotti.

A Saronno aveva fatto molto discutere un fatto recente, quando al cimitero di Cassina Ferrara era stata “trovata” una bara lasciata in un vialetto.

