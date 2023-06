x x

CARONNO PERTUSELLA – Scontro auto-moto questa mattina alle 9.40 in viale Europa alla periferia di Caronno Pertusella, il sinistro si è verificato alla intersezione all’altezza della rotonda dove ci si immette nell’ex statlae Varesina, in quel tratto via Bergamo. Sul posto sono accorsi subito i mezzi di soccorso, è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno.

Ad avere bisogno di cure mediche una ragazza di 26 anni ed un ragazzo di 29 anni, trasportati per accertamenti all’ospedale Galeazzi di Milano. Nessuno è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro a fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio)

11062023