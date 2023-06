x x

SARONNO – Sono passati dieci anni da quando lo Starhotel Gran Milan di Saronno ha ospitato la mostra dedicata all’infanzia saronnese di Silvio Berlusconi, tre volte presidente del Consiglio e uno degli imprenditori più famosi e di successo in Italia, che si è spento oggi lunedì 12 giugno.

QUI ARTICOLO SULL’ULTIMA VISITA A SARONNO

Una mostra fotografica, allestita da Luciano Silighini Garagnani per raccontare la vita di Silvio Berlusconi, ricordando che proprio qui, dove nacque suo padre Luigi nel 1908, Silvio Berlusconi trae le sue origini. Diversi gli scatti allestiti per una giornata, ma che era salita alla ribalta della stampa nazionale. C’erano immagini di Berlusconi con l’abito della festa davanti al Santuario, con i compagni di classe cui “vendeva” i compiti e con gli amici d’infanzia mentre gioca con l’aratro e davanti all’oratorio. Complessivamente c’erano una cinquantina di scatti in bianco e nero per raccontare l’infanzia di Berlusconi a Saronno.

