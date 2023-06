x x

E’ morto Silvio Berlusconi. L’ex premier era ricoverato da venerdì scorso al San Raffaele di Milano. Un ricovero successivo a quello di alcune settimane fa, quando il fondatore di Fininvest e Forza Italia era stato curato in terapia intensiva in seguito a una forma di leucemia.

Nella mattinata di oggi la notizia del decesso. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore tanto che i figli avevano raggiunto l’ospedale nella prima mattinata di oggi, facendo temere il peggio. Poi la notizia del decesso. Aveva 86 anni

Imprenditore e tre volte presidente del Consiglio, è stato uno dei protagonisti della seconda Repubblica dalla ‘discesa in campo’ nel 1994 quando fondò Forza Italia.

Un legame speciale quello che Berlusconi aveva con Saronno che l’aveva portato in città non solo per motivi elettorali. Il padre infatti era nato nella città degli amaretti lui era venuto a visitare la casa dove aveva vissuto la famiglia.

L’ultima visita nel 2015 accompagnato dall’allora europarlamentare Lara Comi quando non solo aveva ricevuto dall’attuale presidente del consiglio elettorale Pieluigi Gilli il certificato di nascita del padre ma aveva visitato il Milan club femminile stella a cui era molto legato ed anche la Tci di Gianfranco Librandi. Non solo al termine della giornata era stato aggredito ad un’esagitato.

QUI LE FOTO DELL’ULTIMA VISITA DI BERLUSCONI A SARONNO

