SARONNO – “Apprendo la notizia della morte di Silvio Berlusconi restando in uno stato come di torpore. Diverso da quello che immaginavo, forse perché era una notizia che purtroppo sapevamo tutti sarebbe arrivata presto”

Così inizia il commento di Luciano Silighini Garagnani in merito alla scomparsa avvenuta oggi dell’imprenditore e del volte premier.

“Ci siamo conosciuti il 27 novembre 1993 e da quel momento ho legato a lui i momenti più importanti della mia vita. Nel bene e nel male. L’ho amato come un figlio ama un padre fin da bimbo quando scrivevo i temi su questo imprenditore televisivo e in tempi non sospetti prevedevo la sua entrata in politica. “Voterò per Berlusconi” dicevo negli anni 80 e infatti proprio per i miei 18 anni nel 1994 entrò in politica quasi per farmi onorare quella previsione. Fui tra i fondatori di Forza Italia senza se e senza ma, quando molti volti di oggi ne erano perfino nemici. Ci siamo confrontati come fratelli durante interminabili chiacchierate davanti ai libri antichi che entrambi amavamo. Dal 2008 al 2013 iniziammo a vivere fianco a fianco, lavorando nella segreteria personale, e tanti i momenti privati che non mi lasceranno mai.

Abbiamo discusso, mi sono arrabbiato, ho pianto, come un innamorato deluso davanti a tanti avvenimenti che non capivo e che tuttora non capisco ma oggi una parte della mia vita finisce definitivamente. Cosa porterò sempre con me?

Tutto. Tutto quello che c’è stato perché lui non era divisibile in parti, lui era così e lo potevi amare o odiare totalmente. Prego che davanti a Dio arrivi con umiltà, consapevolezza di tutto ciò che c’è stato nella sua vita e che la misericordia di Dio lo accolga in Paradiso ricordando quella tanta fiducia e amore che sulla terra lo hanno circondato. Non buttiamo via il suo sogno liberale, europeista, popolare. Sentiamoci tutti, noi uomini liberi, difensori di quei valori che fondarono Forza Italia nel 1993″.

