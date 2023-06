x x

SARONNO -“Con Silvio Berlusconi se ne va la seconda Repubblica, se ne va anche, probabilmente, l’ultimo vero liberale italiano: un uomo che ha saputo realizzarsi e realizzare risultati memorabili in ogni ambito in cui si sia impegnato, un emblema dei self-made man all’italiana, un protagonista della società, della storia, della finanza, dello sport degli ultimi decenni. I risultati da lui raggiunti, oggi entrano di diritto nella storia della Repubblica italiana.

Inizia così il ricordo di Forza Italia Saronno, ora guidata da Maria Assunta Miglino, in merito alla scomparsa di Silvio Berlusconi.

Oggi è il momento del cordoglio più che dei giudizi politici: Silvio Berlusconi è stato un punto di riferimento per tante persone che grazie al suo esempio hanno trovato la forza e il desiderio di impegnarsi in politica. E’ stato in grado di dare una casa politica a quell’Italia popolare, socialista e liberale che dopo la fine della Prima Repubblica vagava spersa nell’agone politico. Sempre avendo come stella polare quella parola “Libertà” che, come lui stesso raccontava spesso, suo padre da bambino gli indicava sul simbolo della Democrazia Cristiana come monito morale e come programma politico.

E questa è l’eredità più grande che ci lascia il Cav: che non bisogna vergognarsi di essere liberali, che fare impresa non è uno stigma, che la casa politica da lui creata di ispirazione liberale, cattolica e riformista può proporre ancora innovazione sociale, economica, industriale. Per questo, tra le altre cose, noi di Forza Italia ma in fondo tutti gli italiani, anche quelli che lo hanno combattuto e perfino detestato, gli dobbiamo essere grati. L’impegno che ora prendiamo piu’ forte di prima è di portare avanti il suo grande progetto politico”2″.

