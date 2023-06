x x

ROVELLO PORRO – Oggi, lunedì, alle 10 nella chiesa parrocchiale di via Cardinal Ferrari il funerale di Cristina Banfi, “anima” del corpo di majorettes del paese. Cristina è scomparsa nel fine settimana scorso, all’età di 87 anni. Il rito funebre sarà preceduto alle 9.45 dalla recita del rosario.

Tante a Rovello Porro le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa della cittadina. Qui il pensiero a lei rivolto dal corpo musicale e della majorettes rovellese.

Se n’è andato un pezzo della nostra storia, un’istituzione, la “mamma” delle majorettes di Rovello Porro. Sì perché non si può dire majorette senza pensare alla signora Cristina! Così, col cuore affranto, la Banda e tutte le Majorettes si uniscono al cordoglio della famiglia, per la perdita della cara Cristina Banfi, che lascia a tutti e tutte un caro ricordo. Le majorettes senza di lei non sarebbero state le stesse, ha lasciato un segno a tante generazioni. Ogni bambina o ragazza che ha fatto majorettes sapeva a chi rivolgersi nel momento del bisogno, per sistemare la smagliatura della calza, chiedere una bottiglietta di acqua se aveva sete o un fazzolettino di carta se le colava il naso e, come nelle migliori famiglie, aspettarsi il rimprovero autorevole della premurosa Cristina, se si allontanava dal gruppo o non teneva il passo. Quanti bei momenti passati assieme e quanti ricordi…

12062023