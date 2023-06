x x

SARONNO – Una passione per le auto d’epoca che si è trasformata in un’occasione di solidarietà, con l’hashtag “condividere per aiutare chi aiuta”. Sabato 10 giugno si sono accesi i motori di una quindicina di auto d’epoca, che hanno percorso le vie di Saronno, con cittadini saronnesi nel posto del passeggero, pronti a fare da “navigatore” accanto al pilota dell’auto.

Il progetto è nato alcuni mesi fa quando alcuni amici con la stessa passione avevano pensato di aiutare chi aiuta le persone, in particolare la Croce Rossa, associazione che ha beneficiato dell’evento, ricevendo donazioni dai cittadini che sceglievano di salire su una auto d’epoca per un giro nelle strade di Saronno.

Ospite anche l’amico pilota saronnese e campione italiano di Formula Renault nel 2019, Laurence Balestrini. I promotori dell’iniziativa insieme alla Croce Rossa di Saronno comunicano quanto segue: “Ringraziamo tutte le associazioni e società che hanno dato il patrocinio, lo staff che ha permesso lo svolgimento, in sicurezza, della manifestazione, la polizia municipale per il servizio di scorta dato durante la “sfilata” in centro, l’ospitalità ricevuta alla mattina da parte del Punto Rosso di Saronno e durante tutta la manifestazione da parte del locale “Dolci in famiglia” di Saronno”.

Inoltre, gli organizzatori ringraziano i proprietari delle auto che hanno partecipato all’evento: Max ed alla sua rossa Ferrari, Davide ed ai suoi 4 amici di “tavola” con le loro Lotus fiammanti, Gabriele con la sua “maestosa e reale” Fiat Torpedo Alcinoo del 1939, Davide con la pazza idea per una Toyota, Gianmario con la sua Fiat 500 serie A del 1947 anche come conosciuta come “topolino”, Davide ed alla sua Panda 4×4 che l’aveva accompagnato in una tappa del “suo giro del mondo” per 9000 km in Turchia, Emanuele con la Maserati, che aveva risposto alla “chiamata telefonica”, Andrea con la sua inconfondibile Porsche, Stefano con la sua Alfa Romeo storica, Giuseppe con la mitica Fiat 500, Beatrice, mamma di Emanuele con una storica Fiat 500.