SARONNO – Venerdì 16 giugno alle 20.30 torna l’appuntamento coi “Premi cultura città di Saronno”. La kermesse ideata e organizzata dal regista Luciano Silighini Garagnani è giunta al quinto anno consecutivo. Location dell’evento il cinema Prealpi di Saronno dove sarà allestito anche il red carpet.

Durante la serata verranno premiate le eccellenze cittadine distinte nei vari ambiti dell’arte, della moda, della letteratura e del cinema con l’aggiunta di alcuni premi speciali a varie personalità. Ci sarà una sfilata di moda della stilista Novilia Antonacci e un assolo di danza del ballerino e coreografo, volto Mediaset, Claudio Grimaldi.

Sarà anche l’occasione per la proiezione del cortometraggio “Tutti insieme per un mondo migliore” realizzato da Silighini coi bambini delle classi elementari della scuola “Gianni Rodari” e della premiere del primo episodio della serie per Amazon Primevideo “Racconti partigiani”. La prima puntata dal titolo “Il medico dei ricchi,il dottore dei poveri” sarà incentrata su Agostino Vanelli, primo sindaco della Saronno liberata dopo il 25 aprile e interpretato da Daniele Marcheggiani. L’evento ha il patrocinio del Comune di Saronno come l’intera serie cinematografica. Presenta la serata Luciano Silighini Garagnani.

(nella foto con l’attrice Millie Bobby Brown, star della serie Netflix “Stranger Things”)

