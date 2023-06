x x

UBOLDO – È fissato per lunedì 19 giugno l’inizio dei lavori che coinvolgerà via Italia e le appendici laterali vicolo Torre, vicolo dell’Olmo, vicolo Orti e piazza Repubblica. Gli interventi sono atti alla sostituzione delle tubazioni di rete gas naturale, ad opera della società 2i rete gas spa, concessionaria del servizio di gestione della rete di distribuzione. I lavori avranno una durata stimata di circa tre mesi.

L’area sarà cantierizzata in modo da permettere l’accesso ai residenti e alle attività commerciali nell’ambito. Per quanto riguarda il trasporto pubblico gestito da Airpullman, sarà modificato il percorso del servizio, che passerà per via Raffaello Sanzio, dove sarà posizionata una fermata provvisoria sostitutiva, in uso fino alla fine dei lavori.

“Vi preghiamo di avere pazienza – afferma l’amministrazione – e sin da ora ci scusiamo per i disagi che l’intervento causerà alla viabilità.”

(foto archivio)

