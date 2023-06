x x

SARONNO – Mezzi di soccorso la scorsa notte nella centrale via Leopardi, dopo un tamponanento fra due automobili avvenuto all’incrocio con la trafficata via Marconi. Il sinistro si è verificato quando erano le 22.15, sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e la pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. E’ stato soccorso un giovane di 31 anni, che è stato medicato direttamente in loco, non è stato necessario il trasporto in ospedale visto che ha riportato solo lievi contusioni.

I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità di quel che è successo: una delle vetture – una utilitaria – ha finito la sua corsa salendo sul marciapiede di via Marconi e finendo contro il muretto di una proprietà privata. Da quantificare l’entità dei danni mnateriali.

(foto archivio)

