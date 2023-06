x x

SARONNO / VENEGONO SUPERIORE – Nuova operazione antispaccio dei carabinieri della Compagnia di Saronno nei boschi della zona. E’ stato smantellato un bivacco degli spacciatori ed è stato arrestato un cittadino marocchino, in Italia come irregolare: è accaduto nei giorni scorsi nell’area boschiva in località Pianbosco a Venegono Superiore.

L’operazione, nell’ambito delle attività disposte dal comando provinciale carabinieri di Varese volte al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in area boschiva, è stata condotta all’interno del Parco Pineta con l’impiego di militari della Compagnia di Saronno supportati da personale dello Squadrone Cacciatori “Calabria”. I militari hanno rastrellato palmo a palmo l’area boschiva, trovandosi dinanzi ad un bivacco chiaramente utilizzato dagli spacciatori, dove hanno fermato e tratto in arresto un cittadino marocchino di 43 anni, irregolare sul territorio nazionale. Il 43enne è stato trovato in possesso di 100 grammi circa di eroina, 80 grammi di cocaina e 90 grammi di hashish e di 600 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le attività di controllo e contrasto allo spaccio proseguiranno nelle zone boschive interessate dal fenomeno.

(foto archivio: un bivacco smantellato dai carabinieri)

