CISLAGO – Venerdì 16 giugno l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Pro Loco Cislago, ha organizzato in Villa Isacchi una serata in occasione della quale Gianni Riva, ha presentato il libro “Il Bozzente e le sue terre. Storia dei tre torrenti. Bozzente, Gradeluso, Fontanile.”

Il testo, riprende e aggiorna le preziose ricerche raccolte, rielaborate e pubblicate nel 1986, del cislaghese Peppino Donzelli, che narrano le vicende storiche dei tre torrenti dal 1500 all’epoca moderna.

“Questi argomenti – spiega Michele Uboldi assessore transizione ecologica, viabilità ordinaria e lenta, Cislago turistica – risultano di particolare attualità, visti i recentissimi avvenimenti che hanno purtroppo sconvolto la Romagna; drammi e distruzioni che possono avvenire anche a causa di non adeguati controlli, manutenzioni e coordinamento della regimentazione idraulica. Alluvioni e devastazioni hanno caratterizzato nei secoli passati anche il nostro territorio, con continuità e ciclicità come dimostrano i testi storici e ad oggi, almeno in parte, ne abbiamo perso la memoria”.

“Gran parte del sedime dei torrenti della nostra zona sono infatti il frutto di opere di deviazione realizzate da chi ci ha preceduto, per proteggere i centri abitati e le culture dalle esondazioni. Il rischio che dobbiamo scongiurare è quello, peraltro già più volte avvenuto in passato, che non avvertendo più il pericolo, le manutenzioni non vengano più eseguite e le regimentazioni idrauliche trascurate. Gianni Riva, nella sua pubblicazione focalizza inoltre l’attenzione sulla delicatezza che deve essere riservata alla cura dell’ambiente e alla sua salvaguardia, temi che nella serata sono chiaramente emersi e sono stati oggetto dell’appassionato dibattito che ne è seguito”

E conclude: “La presentazione di questa pubblicazione è stata un’occasione preziosa per conoscere, per divulgare e per tramandare, in particolar modo alle generazioni più giovani, l’importante azione svolta nel passato dai nostri antenati e ribadire l’attenzione che dobbiamo dedicare alla tutela del territorio”.

