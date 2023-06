x x

Queste sono le prime parole che incontriamo sul nuovo sito web di Fondazione Cls Onlus (https://www.fondazionecls.org/). Fondazione Cls Onlus è una realtà radicata da diversi anni sul territorio di Saronno ed è presto diventata un punto di riferimento importante per il mondo della disabilità per la nostra comunità e quella delle province limitrofe.

In occasione del 40° anno di vita, a partire dal prossimo mese di luglio “il Saronno” ripercorrerà le tappe di un viaggio che dura da 40 anni e che ha contribuito e continuerà a contribuire, in modo significativo allo sviluppo e alla crescita della comunità.

Nel corso degli anni, l’organizzazione si è ampliata e ha esteso la propria attività a diversi ambiti sociali, dallo sviluppo e promozione dell’inserimento lavorativo delle persone disabili al supporto dei due Centri Socio Educativi (destinati ai disabili autistici e alla formazione all’autonomia); dalle iniziative di supporto e inserimento lavorativo dei disabili psichici fino alla realizzazione di una Comunità Alloggio che offre una dimora stabile e sicura ai disabili senza famiglia o con genitori anziani non in grado di sostenerli.

Fondazione Cls Onlus si avvale della collaborazione di professionisti altamente qualificati e di volontari che mettono a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze. Grazie a questo impegno, l’organizzazione è riuscita a creare una rete di relazioni positive tra le persone, le istituzioni e le imprese del territorio, contribuendo a migliorare la qualità della vita della comunità locale.

Nel corso dei prossimi mesi, “il Saronno” dedicherà uno spazio alla Fondazione CLS (#clssaronno), raccontando la sua storia, i suoi successi e i suoi progetti futuri. Sarà un’occasione per scoprire da vicino quest’importante realtà per il nostro territorio e per comprendere come il suo impegno possa fare la differenza nella vita delle persone, abili e disabili, della nostra comunità.

Se vuoi sostenere la Fondazione CLS Onlus con il tuo 5×1000 utilizza il codice fiscale 94022960127.

Se vuoi sostenere Fondazione CLS Onlus attraverso una donazione spontanea “una tantum” o “continuativa, puoi farlo con Pay Pal o Carta di Credito a questo link Donazione Fondazione CLS Onlus