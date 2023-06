x x

40 anni fa, prendeva vita il sogno della Cooperativa Lavoro e Solidarietà.

L’impegno e la dedizione dell’ingegner Pasqualino Cau insieme ad un gruppo genitori di ragazzi disabili che frequentavano il Centro Socio Educativo di Via Parini, portarono all’attenzione dell’allora Assessore Maria Lattuada il tema “Quale futuro per i nostri figli disabili”.

Da quel giorno in avanti è iniziato un percorso di solidarietà meraviglioso che dura da 40 anni.

Quarant’anni di iniziative per assicurare la dignità e l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo dei disabili intellettivi, autistici, psico-fisici e psichiatrici.

Quarant’anni in cui la nostra struttura è cresciuta adeguandosi alle crescenti necessità del territorio e creando delle vere e proprie unità operative specializzate nel percorso di inserimento lavorativo, nella cura dei disabili autistici e psichici, nel creare e offrire strutture di alloggio e nel promuovere iniziative sportive di inclusione sociale.

Quarant’anni in cui il nostro organico “abile” convive quotidianamente con il personale disabile con lo spirito di cogliere i bisogni e soddisfarne le esigenze, di sviluppare le potenzialità inespresse e supportarli nell’autogestione della propria persona.

Il futuro sarà accompagnato da nuove sfide, nuovi sogni che siamo convinti diventeranno realtà grazie anche agli insegnamenti che ereditiamo dal nostro amato presidente Pasqualino Cau e alla partecipazione e sostegno di tutti voi.

Nel giorno di Pasqua di quest’anno abbiamo ultimato la prima fase dei lavori del progetto Diss (Distretto Innovazione Sociale Solidale) iniziato l’anno scorso e che rappresenta un progetto Unico a livello Europeo e che coniugherà Solidarietà, Lavoro, Innovazione, Ecologia e Sport; una vera Fabbrica della Solidarietà in cui attraverso il lavoro la diversità diventa ricchezza.

Anche quest’anno abbiamo bisogno del tuo sostegno concreto: scegli di destinare il tuo 5×1000 alla Fondazione Cls Onlus. Con questo semplice gesto ci aiuterai a creare nuovi posti di lavoro per disabili psicofisici ma anche per tante persone abili; a potenziare e realizzare nuove strutture e servizi per disabili e per le loro famiglie favorendone la loro integrazione e autonomia.

Se vuoi effettuare una donazione spontanea oppure una donazione ricorrente mensile, da oggi puoi farlo anche con Pay Pal scegliendo il progetto per cui vuoi effettuare la donazione a questo indirizzo:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=QZG9ZDZ95EYPN

Se vuoi donare il tuo 5×1000 il CODICE FISCALE FONDAZIONE CLS da indicare è 94022960127

A questo link trovi tutte le informazioni e istruzioni per donare il tuo 5×1000.https://www.fondazionecls.org/dona-il-5×1000

Contiamo sul tuo aiuto.

Fondazione CLS Onlus