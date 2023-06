x x

SARONNO – Dopo “La Grande Pagina Bianca” di Trento, una nuova tappa di SessantiAMO è in arrivo per festeggiare insieme i 60 anni di SOS Villaggi dei Bambini. Sabato 24 giugno, infatti, Saronno diventerà protagonista di un secondo importante appuntamento dell’organizzazione, che da anni si impegna affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei.

I festeggiamenti che si svolgono sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e del comune di Saronno vedranno spegnere 60 candeline per Sos Villaggi dei Bambini Italia e 30 per il Villaggio SOS di Saronno.

Nato nel 1993, il Villaggio SOS negli anni ha sostenuto e accolto 873, tra bambine, bambini, ragazze, ragazzi e le loro famiglie che hanno trovato nel Villaggio SOS un ambiente sicuro in cui poter crescere, vivere le proprie speranze e paure, cercare di ricostruire, dove possibile, un rapporto con la propria famiglia.

“Con la celebrazione dei 60 anni di SOS Villaggi dei Bambini in Italia e dei 30 anni di presenza del Villaggio SOS a Saronno siamo orgogliosi di condividere con tutta la cittadinanza la bellezza che ogni giorno accade all’interno delle nostre case, nelle vite dei nostri bambini e delle nostre mamme. L’impegno di tutti, operatori e volontari, è rivolto a rendere il Villaggio un luogo dove i valori di SOS trovano vita e che orientano il nostro agire quotidiano. Cogliamo l’occasione per ribadire i nostri valori, di cui desideriamo essere portatori e testimoni” spiega Davide Comandini, Presidente del Villaggio SOS di Saronno.

Per questo doppio anniversario sarà allestito, dal 19 al 24 giugno, un laboratorio artistico/educativo dagli autori Emi.artes e Piger che, insieme alle educatrici Carlotta e Giorgia, lavoreranno con gruppi misti tra bambini e ragazzi ospiti del Villaggio SOS e cittadinanza diffusa, su temi quali inclusione, accoglienza, relazioni sociali e pluralità nello spazio condiviso. I lavori e i contenuti prodotti durante le giornate di laboratorio diventeranno elaborati artistici, che verranno donati alla città nella forma di un’opera murale e di un’installazione pubblica mobile. Un lavoro di rigenerazione della collettività e della comunità dal punto di vista artistico ed educativo: SessantiAMO pianterà nuovi semi e mostrerà i frutti raccolti e gli alberi in fiore.

Le installazioni artistiche saranno una delle attrazioni principali del pomeriggio di festa, aperto a tutta la cittadinanza sabato 24 giugno al parco Salvo d’Acquisto (Via Carlo Porta 11). Si inizierà alle 14.30 con un momento in cui grandi e piccoli potranno interagire con le installazioni mobili, camminando come in un labirinto potranno creare relazioni e giocare in tantissime modalità. Giochi, arte, musica e la voglia di stare insieme caratterizzeranno questa seconda tappa dell’anniversario itinerante di Sos Villaggi dei Bambini.

Un altro momento di arte partecipata, sarà quello che vedrà gli artisti di Emi.artes e Piger dipingere un murales mosaico, sempre all’interno del parco e invitare i partecipanti a fare la loro azione per il cambiamento, chiunque vorrà potrà dipingere un tassello del muro. L’opera sarà ultimata con una frase o un disegno scelto insieme durante il laboratorio, un messaggio per ricordare ogni giorno l’importanza della tutela dell’infanzia, il suo significato e i suoi diritti.

Alle 15.30 spazio per un momento istituzionale dedicato a tutta la comunità, alla presenza di Augusto Airoldi, Sindaco del Comune di Saronno, Laura Succi, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Pari opportunità, Marketing territoriale, Ilaria Pagani, Assessore coesione sociale, servizi alla persona, politiche per le famiglie, Davide Comandini, Presidente del Villaggio SOS di Saronno, e Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini Italia.

Alle 16.30 è previsto un momento conviviale con musica di accompagnamento e l’animazione degli amici di Lontanimanonsoli odv. Sarà inoltre presente un gazebo informativo con il personale del Villaggio SOS. L’evento si chiuderà alle 18.30.

A fare da cornice a tutto questo, i valori che da 60 anni ispirano tutta la Rete SOS Villaggi dei Bambini: coraggio, impegno, responsabilità e fiducia. Valori che da sempre permettono all’Organizzazione di lasciare un impatto positivo sul presente e futuro dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che sostiene e accompagna, nonché sulle loro comunità.

Le celebrazioni, partite a maggio da Trento, si snoderanno per tutto il Paese, in 10 regioni tra Programmi, Villaggi SOS e Gruppi locali.

“In 60 anni, in Italia, il nostro agire è rimasto fedele alla missione originale, seppur evolvendosi in risposta ai bisogni della società, in un lungo percorso dove qualità e attenzione ai bambini a 360° hanno sempre rappresentato la costante. Il nostro è, da sempre, un impegno di lungo termine e orientato a garantire un futuro a bambine, bambini, ragazze, ragazzi, le loro famiglie e le comunità del territorio in cui vivono”, spiegaMaria Grazia Lanzani di SOS Villaggi dei Bambini. “Noi siamo i bambini e i ragazzi che abbiamo incontrato in questi 60 anni. Siamo quegli educatori e quei professionisti che sono con loro ogni giorno. Ma siamo anche quei volontari, sostenitori, aziende e istituzioni che donano il loro tempo e le loro risorse affinché il presente e il futuro di bambini e ragazzi possa essere migliore, e insieme a loro possa essere migliore il futuro di tutti”.

Dopo Trento e Saronno, le iniziative SessantiAMO toccheranno le città di: Vicenza, Mantova, Ostuni, Torino, Crotone e Milano.

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative: www.sositalia.it/60-anni-insieme.

SOS Villaggi dei Bambini è parte del network di SOS Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata dal 1949 affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in 138 Paesi e territori, dove aiuta oltre 1 milione di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. Opera da 60 anni in Italia, dove promuove i diritti di oltre 39.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 700 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino, Crotone e Milano.