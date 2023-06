x x

SARONNO – Giovedì 22 giugno è in programma l’ultimo intervento sul tratto di via Roma che negli ultimi mesi è stato interessato agli importanti lavori di riqualificazione, che hanno riguardato i marciapiedi, la pista ciclopedonale e la carreggiata stessa. E’ quello compreso fra l’intersezione con via Miola e con via Biffi.

“La ditta che effettuerà il trasferimento del passaggio pedonale ha richiesto la chiusura totale del tratto tra via Cattaneo e la rotonda fra via Miola e via Piave, che rimarrà aperto solo ai residenti, per giovedì 22 giugno, fra le 9 e le 12” specificano con una nota dal Comune.

Sarà quindi in vigore una viabilità alternativa in entrata a Saronno e in uscita verso Solaro.

(foto archivio: procedono i lavori in via Roma a Saronno)

