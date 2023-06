x x

CARONNO PERTUSELLA – E’ stata inviata ieri con la firma di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista cittadina la richiesta di convocazione di un consiglio comunale per discutere la decisione dell’Amministrazione di cedere la Caronno Pertusella Metano Srl.

“Nell’ultimo consiglio comunale il sindaco Marco Giudici – si legge nella missiva inviata al presidente Fulvio Zullo – ha definitivamente confermato l’intenzione di voler cedere la Cpm srl. Raramente in consiglio comunale vengono trattati argomenti importanti come la vendita di una società municipalizzata”.

E ripercorrono la vicenda: “Quando il primo cittadino ha palesato questa intenzione (nello scorso anno), ha contestualmente promesso una costante informazione ai consiglieri e alla cittadinanza. Questa informazione, in realtà, si è trasformata in una sola riunione nell’ottobre 2022. Da quella data, non abbiamo più avuto informazioni, se non alcune rare frasi negli consigli comunali: cessuna informazione sulle trattative, né sulle valutazioni della Cpm o altro”.

Da queste considerazioni i consiglieri comunali Emilio Filippini, Valter Galli, Lorenzo Silvio Maiocchi e Silvestro Pacino “chiedono la convocazione urgente di una seduta aperta con unico punto all’ordine del giorno informazioni e discussione sulla vendita della Società municipalizzata “Caronno Pertusella Metano SRL”

