x x

SARONNO – In vista del prossimo campionato di Eccellenza, nel quale è neopromosso, il Fbc Saronno allarga la “rosa” anche per quanto riguarda gli sponsor. Ed al gruppo si aggiunge una società importante in ambito farmaceutico, come la Polifarma spa.

Questo il comunicato del club guidato dal direttore generale, Marco Proserpio.

Diamo un caloroso benvenuto al nostro nuovo sponsor

Flormidabil by Polifarma. Azienda farmaceutica italiana che si impegna da oltre 100 anni per migliorare la qualità delle nostre vite. E con noi si batterà per un obiettivo comune: l’Eccellenza.

Polifarma Spa è un’azienda italiana fondata nel 1919 e acquistata, a giugno del 1999, dal gruppo Final che fa capo alla Signora Angelini, uno dei nomi più autorevoli nel mercato farmaceutico italiano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto Andrea Elli: il direttore generale del Fbc Saronno, Marco Proserpio)

22062023