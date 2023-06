x x

SARONNO – GARBAGNATE – CESATE – “E’ successa una tragedia, c’è una famiglia che soffre, forze dell’ordine al lavoro e un migliaio di persone bloccate. Può essere questo il momento di mettersi a fare multe per dei titoli di viaggio non precisi?”.

E’ quello che si chiede una viaggiatrice che ieri sera doveva recarsi a Milano e che, a causa della donna morta dopo essere stata colpita dal treno alla stazione di Cesate, è rimasta bloccata alla stazione di Saronno. La pendolare ha scelto un percorso alternativo via Cesano Maderno visto che la Saronno-Milano era interrotta.

“Una scelta che hanno fatto diversi viaggiatori con abbonamento e biglietto – spiega – per molti era l’unico modo per rientrare”. Ben presto è passato il controllore che ha sanzionato tutti coloro che avevano titoli di viaggio con meno chilometri di quelli necessari o con un’altra stazione. “Mi ha colpito il caso di due turiste con tanto di valige che avevano un biglietto Saronno-Milano e che sono state multate malgrado in inglese cercassero di spiegare di essere state inviate sul treno dal personale della stazione. Come altri pendolari che hanno spiegato di essere rimasti bloccati. La tragedia e il disservizio erano di dominio pubblico da ore. Difficile pensare che il controllore non ne fosse al corrente”.

“Difficile dire quante multe abbia staccato ma sinceramente – conclude la viaggiatrice – mi è sembrato davvero indelicato e inopportuno vista la situazione di emergenza e disservizio patito dai viaggiatori certo per cause non imputabili a Trenord ma trovare soluzioni e alternative dovrebbe invece essere una priorità di una società di trasporti che dovrebbe aiutare i viaggiatori non approfittarne per far cassa”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione