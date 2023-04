x x

SARONNO – Tanta emozione per l’Fbc Saronno e per i suoi tifosi, dopo la vittoria contro il Mariano, che ha portato l’Fbc Saronno in eccellenza. Dopo una partita molto difficile, che ha tenuto col fiato sospeso gli ultrà sugli spalti dello storico stadio Colombo Gianetti, i grandi festeggiamenti insieme ai giocatori: dopo la vittoria, cori, brindisi e invasione di campo da parte dei tifosi del Fronte Ribelle, a cui si sono uniti gli ultras del Molinello e dell’Eagle Saronno (pallavolo) a tenere banco per l’intero match.

A raccontare gli eventi tramite i suoi scatti è il fotografo saronnese Edio Bison che, dagli spalti, ha assistito e documentato l’accaduto.

Quindi il grazie del Fronte ribelle al presidente Marco Proserpio per aver creduto nella possibilità di vincere e la conquista, con due giornate in anticipo del passaggio di categoria.

QUI LA DIRETTA DELLA PARTITA

QUI IL RIASSUNTO DEI FESTEGGIAMENTI

(foto di Edio Bison)