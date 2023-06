x x

CARONNO PERTUSELLA – Lo stralcio immediato del punto 5 dell’ordine del giorno del consiglio comunale del 29 giugno 2023 intitolato “Partecipazioni Societarie: cessione quota di maggioranza di C.P.M. srl. Esercizio diritto del socio pubblico disciplinato dal “patto di opzione”. Conferimento al Sindaco dei poteri per gli atti conseguenti”.

E’ quello che richiedono con una missiva urgente, firmata Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e lista cittadina, al presidente del consiglio comunale Fulvio Zullo.

In sostanza i consiglieri Emilio Filippini, Valter Galli, Silvio Maiocchi e Silvestro Pacino “chiedono con effetto immediato lo stralcio temporaneo del punto in oggetto recante la delibera di alienazione dell’azienda a partecipazione comunale C.P.M. SRL a soggetti privati”.

Chiare le motivazioni: “Palesiamo, a supporto di tale richiesta, l’acclarata necessità di avviare, in via preordinata a qualsiasi delibera comunale, un percorso di coinvolgimento della popolazione: attraverso riunioni ufficiali che coinvolgano tutti i consiglieri con l’intera popolazione congruamente calendarizzate . Siamo dunque coscienti che una scelta frettolosa e non ponderata riguardante un asset pubblico così importante, potrebbe cagionare conseguenze poco gradevoli sia di natura economica che di erogazione di un servizio energetico così strategico”.

Le opposizioni avevano già chiesto, con una missiva ufficialmente nella giornata di lunedì, la convocazione di un consiglio comunale per discutere la decisione dell’Amministrazione di cedere la Caronno Pertusella Metano Srl.

