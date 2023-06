x x

SARONNO – È stato un fine settimana davvero entusiasmante quello che gli atleti della OSA Saronno Libertas hanno passato ad Agropoli, ai Campionati Italiani Promesse. Ben cinque medaglie e due titoli nazionali conquistati: un risultato di tutto rispetto che certifica la validità dei settore giovanile dopo le ottime prestazioni alle finali nazionali dei Campionati di Società.

Ad aprire il giro di medaglie OSA è stata sabato 17 la giovane e promettentissima astista Vittoria Radaelli, classe 2003, che ha confermato le buone prestazioni stagionali saltando 3.80, a soli 5 cm dal personale ottenuto a febbraio, prestazione che le è valsa un’eccellente medaglia di bronzo. Vittoria è stata la migliore del suo anno e si è messa alle spalle atlete ben più esperte: un risultato davvero incoraggiante anche in chiave futura.

La giornata si è poi chiusa con il botto, con una 4×100 stellare che ha conquistato il record italiano per club per quanto riguarda la staffetta veloce. Riccardo Sala, Emanuele Trento, Edoardo Luraschi e Mattia Antonietti hanno infatti fermato il cronometro a 40.29, polverizzando il precedente primato e conquistando in un colpo solo titolo italiano e miglior prestazione nazionale. E c’è ancora margine per migliorare ed entrare ancora di più nella storia dell’atletica.

Domenica 18, invece, a conquistare un ottimo secondo posto nei 400 h è stata Giorgia Marcomin, che con un grande finale si è aggiudicata la medaglia d’argento. Una grande soddisfazione per la nostra atleta, che aveva scelto di concentrarsi in questa specialità pur avendo anche il minimo per i 100 h, e che con 59.58 ha realizzato anche il primato personale scendendo per la prima volta sotto il minuto.

Bravissimo anche Edoardo Luraschi, bronzo nei 200 m dopo una batteria vinta in scioltezza con un ottimo primato personale di 21.20. Niente da fare per la finale, ma il prossimo anno Edoardo potrà tornare a rigiocarsi il titolo nell’ultimo anno Promesse.

Chi invece chiude alla grande la categoria è Alessandro Arrius, che si conferma Campione Italiano Promesse nel Decathlon con il punteggio di 7152 punti (record personale e di società) e diverse prestazioni di rilievo nelle singole specialità, tra cui segnaliamo il 4.60 nell’asta.

“Un bravo comunque a tutti gli atleti Osa impegnati in questo bellissimo fine settimana, che ci ha visto competere al massimo portando a casa ottimi risultati che fanno ben sperare nel futuro”.

