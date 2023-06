x x

SARONNO – “L’azienda si è immediatamente attivata per offrire la più ampia collaborazione alle autorità giudiziarie e pieno supporto per lo svolgimento delle attività. Attendiamo con fiducia le verifiche e gli approfondimenti, nella consapevolezza di aver operato sempre nel rispetto della legalità”. Così Esselunga in una nota, dopo il sequestro preventivo disposto dalla procura di Milano nell’ambito di una inchiesta su una presunta frode fiscale relativa alla somministrazione di manodopera.

A dare la notizia dell’operazione, nelle prime ore di oggi giovedì 22 giugno, le Fiamme Gialle di Milano che hanno riassunto l’operazione in corso. La notizia è stata presto rilanciata anche da Ansa e dalle altre agenzie di stampa fino all’arrivo della nota della società nel primo pomeriggio rilanciata dai media a partire da Rainews.

Nella nota della Finanza si parla di “una complessa frode fiscale caratterizzata dall’utilizzo di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore”. Importanti le cifre secondo l’accusa sarebbero “fatture inesistenti per un ammontare complessivo di oltre 221 milioni di euro, più iva superiore a 47 milioni di euro.

Ansa riporta le parole del pm nel decreto di sequestro: “la condotta dura da numerosi anni e ha comportato non solo il sistematico sfruttamento dei lavoratori ma anche ingentissimi danni all’erario”.

Sono state eseguite diverse perquisizioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle province di Milano, Novara e Bergamo e sono state notificate delle informazioni di garanzia per le responsabilità personali in ordine ai reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società.

Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagine preliminari.