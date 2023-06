x x

SARONNO – Ultima tappa, stasera alle 20.45, del percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione saronnese per il coinvolgimento dei cittadini. Nell’ambito del progetto “Partecipiamo” stasera il sindaco Augusto Airoldi e la Giunta saranno presenti al Palaexbo di via Piave per presentare “le proposte sul quartiere e rappresentare problematiche, criticità e suggerimenti utili ad una vivibilità migliore”.

QUI LA DIRETTA DEL ILSARONNO

Settimana scorsa, a fronte della scarsa partecipazione dell’incontro al quartiere Santuario sulla pagina Facebook ufficiale del Comune è comparsa una reprimenda per i cittadini che hanno disertato l’appuntamento perdendo l’opportunità di intervenire.

REPRIMENDA DEL COMUNE

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione