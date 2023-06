x x

CISLAGO – LIMBIATE – Questa mattina, l’Arcivescovo di Milano ha celebrato l’Ora Media con i quindici preti novelli della Diocesi ordinati in Duomo lo scorso 10 giugno. Al termine della preghiera, svoltasi nella Cappella arcivescovile, Delpini ha comunicato ai sacerdoti i nomi delle comunità in cui svolgeranno il loro ministero.

Nel dettaglio a Cislago arriverà don Matteo Lozza come vicario parrocchiale in Santa Maria Assunta. Ha 29 anni originario di Cerro Maggiore dopo il diploma scientifico e una lunga esperienza scout ha scelto il Seminario dopo qualche anno di Chimica e Tecnologia farmaceutiche in università.

Il 27enne di Raffaele Mottadelli di Robbiano in provincia di Monza sarà il vicario parrocchiale delle parrocchie di Limbiate S. Antonio da Padova, S. Francesco d’Assisi, S. Giorgio, Ss. Cosma e Damiano (Loc. Pinzano), Sacro Cuore di Gesù (Loc. Villaggio dei Giovi)

