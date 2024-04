Città

SARONNO – Ruba 2 mila euro di spazzolini e lamette all’Esselunga: arrestato 20enne.

E’ stata porta in codice rosso all’ospedale di Saronno la 77enne che ieri, giovedì 4 aprile, è stata vittima di un malore in via Toti e rianimata con il defibrillatore.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Saronno riguardo all’episodio accaduto lo scorso fine settimana in via Pio XI a Caronno Pertusella dove qualcuno ha preso di mira il bar, con una spaccata.

La polizia locale di Saronno ha recuperato un cucciolo di pastore tedesco che vagava senza meta in via Stoppani. Il cane di soli 4 mesi era un po’ spaventato ma in buone condizioni. I vigili l’hanno recuperato alla Cassina Ferrara e l’hanno portato al comando di piazza Repubblica.

