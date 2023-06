x x

SARONNO – Ha dato in escandescenza ma del resto si rifiutava anche di aprire e di farsi avvicinare dai soccorritori. Così per prestare le cure ad una 50enne oggi giovedì 22 giugno è stato necessario l’intervento non solo dell’ambulanza e dell’automedica ma anche dell’autoscala dei pompieri che hanno raggiunto il sesto piano dove si trovava la donna.

L’emergenza si è registra in via Filippo Reina dove alcuni residenti hanno messo in moto la macchina dei soccorsi con diverse chiamate al numero unico delle emergenze. Sul posto anche la polizia locale che comando di piazza Repubblica che ha provveduto a chiudere la sede stradale per permettere ai vigili del fuoco prima e al personale sanitario di agire in sicurezza.

