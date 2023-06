x x

SOLARO – Proseguono i lavori per la prossima stagione in casa Universal Solaro, la cui formazione maggiore milita nel campionato di Promozione. L’ultima novità di mercato è una conferma: Gianluca Panariello continuerà a far parte della famiglia Universal. Importante elemento della squadra la scorsa stagione è pronto per alzare l’asticella quest’anno.

“Sono felice di continuare a far parte del Solaro anche quest’anno, che per me è una seconda famiglia. Ci tengo a ringraziare il direttore sportivo Luca Volpi e il mister, Broccanello, per la fiducia che hanno nei miei confronti. Sono convinto che con il lavoro e il sacrificio ci toglieremo delle belle soddisfazioni quest’anno, tutti insieme lavoreremo per raggiungere gli obbiettivi del Solaro. Non vedo l’ora d’iniziare la nuova stagione la testa è già a settembre “ le parole di Gianluca che resta quindi in giallorosso.

(foto: il calciatore Gianluca Panariello)

