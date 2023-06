x x

SARONNO – La festa della ceramica ha avuto la sua inaugurazione nel tardo pomeriggio di ieri, con le presentazioni delle opere e degli artisti coinvolti in questa grande manifestazione. Per la giornata di oggi e di domani c’è un fitto programma di attività, incontri e visite guidate che coinvolgeranno tutta la cittadinanza in un viaggio all’interno dell’arte e della riflessione.



Sabato 24 giugno

Accensione forno in Piazza Libertà, stand e attività dell’associazione Semplice Terra nel giardino del Museo della Ceramica Gianetti, esposizione delle opere “Blablabla” di Fabrizio Dusi nelle vetrine del Centro.

dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 22.00 Stand dei ceramisti in centro, con dimostrazioni

dalle 10.00 alle 11.30 Laboratorio “Farfalle & Mostri” al Museo della Ceramica Gianetti per tutti, bambini e adulti

alle 10.30 Inaugurazione mostra “Le forme della memoria”, opere di S. Russo e degli ospiti della Rsa Don Carlo Gnocchi di Malnate e installazione “Le voci dei pozzi” di Mirco Denicolò. Sala del Camino, Villa Gianetti.

Talk con gli artisti della terza edizione della Festa della Ceramica che presentano il loro lavoro in relazione alla parola “Fragile”. Ospiti: Mirco Denicolò, Fabrizio Dusi, Domenico Iaracà, Fiorenza Pancino, Sara Russo, Angelo Zilio; presso Sala del Bovindo Villa Gianetti.

alle 16.00: Visita alla mostra diffusa di Fabrizio Dusi “People Need Help” a cura dell’Associazione Cantastorie

dalle 16.30 alle 18.00 Laboratorio di modellazione argilla presso il Museo della Ceramica G. Gianetti

adalle 16.30 alle 17.30 decorazione fiori raku presso il giardino del Museo della Ceramica G. Gianetti

alle 17.30 Inaugurazione mostra “I-Fragile” al Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese e performance Cerco una parola, teatrodanza, poesia performativa e scrittura corporale; di e con Valentina “Callipoem” Doati.

alle 18.30 Apertura forno raku in museo

alle 21.00 “Pop to the Top” Concerto del Coro Hebel presso il giardino di Villa Gianetti

alle 22.30 circa Apertura forno e presentazione della scultura “Everything needs love” di Angelo Zilio e Fiorenza Pancino. Piazza

Libertà.



Visite guidate per l’installazione “People Need Help” di Fabrizio Dusi.

Domenica 25 giugno

Stand e attività dell’associazione Semplice Terra nel giardino del Museo della Ceramica Gianetti, esposizione delle opere “Blablabla” di Fabrizio Dusi nelle vetrine del Centro. Opera “Everything needs love” di Angelo Zilio e Fiorenza Pancino visibile in piazza nel corso della giornata.



dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 Stand dei ceramisti in centro, con dimostrazioni

dalle 10.00 alle 10.30 Decorazione pesci raku nel giardino del Museo della Ceramica G. Gianetti

dalle 10.00 alle 11.30 Laboratorio di modellazione argilla nel giardino del Museo della Ceramica G.

Gianetti

alle 11.30 Apertura forno raku

alle 16.00 “Concerto di inizio estate” del Corpo Musicale Cittadino di Saronno presso Piazza Libertà

dalle 16.30 alle 18.00 Laboratorio “Farfalle & Mostri” presso il Museo della Ceramica G. Gianetti



Visite guidate per l’installazione “People Need Help” di Fabrizio Dusi.



alle 17.00 Premiazione opera selezionata di uno degli espositori in Piazza Libertà

alle 18.30 Chiusura festa



Visite guidate per l’installazione “People Need Help” di Fabrizio Dusi.

(foto archivio)