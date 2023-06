Gli studenti di Saronno al Parco Pineta a Tradate per incontrare… i bachi

x x

TRADATE / SARONNO – Un’altra giornata interessante al centro didattico del Parco Pineta in via ai Ronchi di Tradate. Gli alunni della scuola elementare “Damiano Chiesa” di via Buraschi, a Cassina Ferrara di Saronno “hanno condiviso con noi la schiusa dei bozzoli che hanno seguito con amore durante l’anno” ricordano i responsabili dell’area naturalistica, in merito all’iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi.

Non è finita qui: “Le ragazze del Museo del tessile di Busto Arsizio invece ci hanno invece mostrato il loro prezioso prodotto. Di chi stiamo parlando ?…ma dei bachi da seta! Finale con piantumazione collettiva di un nuovo gelso” riepilogano dal Parco Pineta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: alcuni dei momenti delle iniziative che si sono volte al Parco Pineta)

24062023