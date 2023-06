x x

SARONNO – Mkf Bollate, Rheavendors Caronno, Forlì e Inox Team Saronno calano quattro doppiette nel sabato di A1 di softball. Domani in scena il duello tra Mia Office Blue Girls Pianoro e Metalco Thunders Castelfranco.

Qui Saronno

Inox Team Saronno – Macerata

Le campionesse d’Italia riprendono al meglio la marcia dopo lo stop dello scorso fine settimana, abbattendosi su Macerata sin dalle prime battute di gara 1. Nel primo inning Saronno segna infatti quattro punti con il singolo di Giulia Longhi e il triplo a basi cariche di Sara Brugnoli, che indirizza sin da subito la sfida. Alice Nicolini in pedana non ha problemi a gestire le mazze marchigiane e Saronno chiude anticipatamente la sfida nella quinta ripresa, con altri tre punti, segnati questa volta tramite gli RBI di Noa Armirotto (foto) con un singolo e Arianna Nicolini con un doppio. 7-0 il risultato finale.

Ancora più dirompente l’affermazione in gara 2, un netto 12-0 in quattro riprese con cui Saronno, trascinata da Armirotto (1-3, 3 RBI), Lozada (3-3, 2 RBI), Marrone (1-2, 2 RBI) e Rotondo (2-3), piega una Macerata alla prima partenza italiana veramente negativa di Chantelle Ladner (10 R, di cui 7 a suo carico, in 2.1 IP). Dopo tre punti nelle prime due riprese, le nerazzurre di Steven Manson si scatenano nella terza frazione, segnando nove punti. Stephanie Trzcinski effettua 9 strikeout in quattro inning lanciati.

Qui Caronno

Taurus Donati Gomme Old Parma – Rheavendors Caronno

Bella affermazione per la Rhea in gara uno. Lanciata da un fuoricampo di Yuruby Alicart (2 punti, con la corsa a casa anche di Rebecca Caldon, in base su errore), la squadra di Argenis Blanco ha chiuso il match a proprio favore con il finale di 4-2 con altri 2 punti segnati al quarto inninga, grazie a un singolo di Anastasia Marzi a basi piene. Anche Parma segna a basi piene: con una base ball “limata” da Logan Moreland e poi, poco dopo con una battuta in scelta difesa di Giulia Fattori. È una piccola rimonta che si ferma lì e consente alle varesine di chiudere a proprio favore.

In gara 2 la protagonista annunciata, la lanciatrice cubana della Rhea Yilian Tornes, non tradisce le attese: 6 shutout inning con una sola valida concessa e 12 K. Alle spalle di una prestazione tanto dominante, l’attacco caronnese segna fin da subito: tre punti nel primo inning, altrettanti nelle successive tre riprese con il doppio di Melany Sheldon e l’inside-the-park home run di Gaia Grasso come principali highlights e chiudono anticipatamente la gara con il punto del 7-0 segnato nel sesto attacco da Sheldon, spinta a casa dopo aver battuto un triplo dal singolo di Lara Cecchetti.

Qui Bollate

Sestese – Mkf Bollate

Agevole doppietta per la formazione milanese contro le toscane di Simona Nava.

Chiude in sei riprese la prima partita, l’Mkf Bollate che approfitta dei numerosi errori della squadra toscana e consente a Irene Costa di incamerare la prima vittoria stagionale in pedana. 8-1 il risultato, maturato con una partenza veloce. 4 punti alla prima ripresa: sequenza di 3 singoli (Mikiko Eguchi, Elisa Cecchetti e Gabriela Slaba) e poi un paio di errori della difesa. 2 punti alla seconda ripresa: base ball per la giapponese Eguchi, triplo di Gabriela Slaba e singolo di Laura Bigatton. 2 punti al sesto: doppio di Slaba, singolo di Bigatton ed errore della difesa. Anche nel punto della bandiera (arrivato al quarto) della Sestese è determinante un errore difensivo (di Bollate) per l’arrivo a casa di Claudia Fabbri, dopo un doppio e un singolo di Gaia Benvenuti.

Facile anche la seconda vittoria (9-0 in 5 riprese) per la formazione allenata da Eduardo Arocha, che ha chiuso i conti segnando 5 punti al quarto e 4 al quinto. Una partita nella quale ha anche esordito una classe 2008, Giulia Squalizza, che è stata in grado di battere il doppio (RBI) che, al quinto, ha aperto le segnature (corsa a casa di Linda Rampoldi); la chiusura è merito di un fuoricampo da 3 punti di Giorgia Fumagalli. Prima, il vantaggio di 5-0 al quarto era arrivato grazie ai singoli di Gabriela Slaba e Laura Bigatton, poi doppio di Caterina Binetti; errore su Fumagalli e doppi back-to-back di Irene Costa e Mikiko Eguchi.

Risultati

Sabato 24 giugno

Sestese – Mkf Bollate 1-8 (6°); 0-9 (5°)

Taurus Donati Gomme Old Parma – Rheavendors Caronno 2-4; 0-7 (6°)

Forlì – Bertazzoni Collecchio 7-0 (5°); 5-4 (8°)

Inox Team Saronno – Macerata 7-0 (5°); 12-0 (4°)

Programma domenica 25 giugno

Ore 13:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Metalco Thunders Castelfranco.

Classifica

Inox Team Saronno (22 vittorie – 4 sconfitte, .846); MKF Bollate (23-5, .821); Forlì (19-7, .731); Mia Office Blue Girls Pianoro (13-9, .590); Rheavendors Caronno (16-12, .571); Bertazzoni Collecchio (10-16, .385), Macerata (9-15, .375); Taurus Donati Gomme Old Parma (8-20, .286); Metalco Thunders Castelfranco (7-19, .269); Sestese (3-23, .115).

24062023