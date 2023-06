x x

SARONNO – Il grande caldo di oggi pomeriggio potrebbe aver “seccato” di più l’argilla o forse con una versione più romantica l’opera di Angelo Zilio e Fiorenza Pancino aveva voglia di mostrarsi ai saronnesi.

Fatto sta che stasera poco prima delle 22 il forno si è aperto e ha svelato la scultura “Everything needs love – tutto chiede amore” di Fiorenza Pancino e Angelo Zilio.

Applausi e tanti wow da parte dei presenti soprattutto per le fiammate creato con maestria da Zilio all’apertura del forno. A suscitare grande curiosità i mattoncini con la parola amore scritta in 48 lingue del mondo. Tante le foto e i selfie realizzati in piazza Libertà con l’opera. La scultura resterà esposta tutta la giornata che sarà il gran finale della festa della ceramica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione