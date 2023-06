x x

RESCALDINA – “Desideriamo rassicurare tutti i cittadini in merito all’incendio, nel frattempo domato, che ha interessato l’azienda Lisap”. Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale di Rescaldina che alle 17,30 ha decretato la fine dell’incendio scoppiato in un’azienda di cosmetici.

Il comune ha chiarito come l’incendio non abbia interessato gli impianti, ma una zona di deposito bancali: “Le autorità e i nuclei di intervento presenti in loco hanno appurato che l’incendio ha interessato solo la zona di stoccaggio, coinvolgendo bancali e materiali cartacei e plastici”

Da qui le rassicurazioni: “Non c’è nessun pericolo chimico, né prescrizioni da seguire. Invitiamo pertanto a non diffondere allarmismi e a seguire indicazioni e prescrizioni solo se provengono direttamente dagli organi ufficialmente preposti”.

Sono tanti i curiosi che si sono recati sul luogo dell’incendio attirati dalla maxi colonna di fumo che dalle 15 alle 17 si alzava dall’azienda situata a poca distanza con il confine di Uboldo. Tanti anche i rallentamenti lungo la Saronnese proprio per le vetture che rallentavano per vedere l’incendio e i vigili del fuoco.

qui le foto e i video

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione