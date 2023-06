x x

UBOLDO / ORIGGIO – La polizia locale del comando unificato di Origgio e Uboldo si prepara ad una intensa estate, anzi il comandante Alfredo Pontiggia ha pianificato servizi supplementari che dopo i mesi caldi andranno avanti sino a dicembre.

Intervento a trecentosessanta gradi

Ci saranno i consueti controlli diurni e più controlli serali e notturni in particolare contro i “fracassoni” ma anche per tenere il più possibile monitorate le zone “calde”, come quelle boschive dove ci sono problemi di spaccio di droga, con lo smercio al dettaglio degli stupefacenti, ed anche di scarico abusivo di rifiuti.

(foto: un posto di blocco serale da parte degli agenti della polizia locale del comando di Origgio e Uboldo)

25062023