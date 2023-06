x x

SARONNO – Rescaldina, incendio in un’azienda: maxi colonna di fumo visibile dalla Saronno-Monza.

In questi giorni tra i temi legati all’implosione del Titan con la morte di tutti gli occupanti, le ricerche e le polemiche c’è anche quella che riguarda le norme legate alla sicurezza dei sottomarini turistici. Basta ricordare, come ha fatto il Corriere del Ticino in questi giorni, che all’indomani dall’affondamento del Titanic è nato un dibattito sulla tragedia e di come avrebbe potuto essere evitata che ha portato, due anni dopo, all’approvazione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, nota semplicemente come Solas. Il suo quadro normativo è tuttora in vigore. Non solo, molte delle regole sono state pensate proprio in seguito a quanto avvenne quella notte. Sara Giudici, direttrice de ilSaronno, è stata nel sottomarino Atlantis a Cozumel, un’isola messicana del Mar dei Caraibi proprio per un’esplorazione dei fondali.

Saronno, arriverà il terzo attraversamento pedonale nell’asse via Miola e via Piave,

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

25062023