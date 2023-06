x x

CARONNO PERTUSELLA – Ritorna la Mezzanotte Bianca, iniziativa organizzata dal Comune di Caronno Pertusella in collaborazione con la ProLoco e il distretto del commercio.

L’evento, che torna a grande richiesta dopo i successi degli anni precedenti, avrà luogo l’8 luglio dalle 17, e si svolgerà tra via Adua, via dante e Corso della Vittoria, ci saranno i negozi aperti fino a tardi, per permettere ai partecipanti di fare buoni acquisti tra musica e divertimento.

Saranno presenti altresì stand con buona cucina, mercatini, musica e animazione per bambini.

