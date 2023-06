x x

SARONNO – “Sì l’ho visto sui social. In un singolo post alcuni cittadini si sono lamentati di aumenti altri invece hanno parlato di una situazione invariata. Sostanzialmente sono cambiate le modalità di calcolo della Tari è stata tolta l’agevolazione per chi vive solo mentre è rimasta quella per gli over 65”.

Sono le parole dell’assessore Mimmo D’Amato che si dimostra “sul pezzo” in merito alla discussione in merito alla tassa sui rifiuti in corso sul gruppo “Sei di Saronno se” e partito dalla segnalazione di una saronnese che parla di un aumento da 79 a 96 euro.

La Tari è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Quest’anno il Comune di Saronno ha realizzato una armonizzazione di fasce e tariffe come ricorda anche D’Amato a cui ilSaronno ha chiesto una risposta in merito alle segnalazioni a latere dell’incontro di giovedì al quartiere Regina Pacis: “Adesso la tariffa è calcolata in base ad una quota fissa, legata ai costi sostenuti per l’erogazione del servizio e una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti prodotti e smaltiti”. D’Amato ricorda come siano finite le riduzioni del periodo covid ma come il comune abbia voluto mantenere lo sconto per gli over 65. Non c’è più invece la riduzione per abitazioni con singolo occupante.

