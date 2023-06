x x

COGLIATE – Rubano un’auto in un cortile e vengono trovati sull’auto appena trafugata da un controllo dei carabinieri che sequestrano nell’auto e nelle loro abitazioni anche coltelli, sostanze stupefacenti e tutto il necessario per spacciare.

E’ quello che è successo lo scorso martedì a Cogliate. Tutto è iniziato in via Montello quando una pattuglia della tenenza carabinieri di Cesano Maderno, impiegata nell’ordinario servizio di perlustrazione, ha notato un’autovettura con due soggetti a bordo.

I carabinieri decidono di effettuare un controllo. I due soggetti, entrambi tunisini, rispettivamente di 36 e 37 anni, dimostrano insofferenza e le ragioni sono presto chiare. Dal controllo emerge che l’autovettura era stata appena rubato dall’interno di una corte. Non solo. All’interno della stessa sono stati rinvenuti e sequestrati 2,7 grammi di “cocaina” suddivisi in 5 dosi e 2.540 euro ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio condotta durante la decorsa serata, un bastone in legno ed un coltello.

E’ così scattata una perquisizione nel loro domicilio, sempre nel comune di Cogliate individuato nonostante le reticenze dei due soggetti. I carabinieri hanno sequestrato ulteriori 46 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale occorrente per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.

Arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, nonché denunciati per il furto ed il porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione