GERENZANO – Nella serata di martedì 27 giugno, l’associazione “i Colori di Gerenzano” ha portato in sala consiliare gli stendardi dei rioni e il gonfalone del Palio. Alla cerimonia di trasferimento era presente il sindaco Stefania Castagnoli, gli assessori Monica Mariotti e Matteo Albani che hanno ricevuto gli stendardi dal presidente Fabrizio Vanzulli e dalla vice presidentessa Roberta Angaroni. Presenti, ovviamente, anche gli esponenti dei rioni per la consegna del vessillo che, in questo modo, rimarrà esposto nella sala consiliare. “Ringraziamo l’amministrazione comunale – spiegano gli organizzatori – per averci dato la possibilità di esporre i nostri stendardi in un luogo tanto prestigioso”.

