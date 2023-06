x x

SARONNO – Un doppio turno di preghiera, con l’imam Najib Al Bared, stamattina al centro islamico di via Grieg per la festa del sacrificio Eid al Adha. Una soluzione studiata per rispondere alle esigenze di tutti da chi oggi lavora a chi magari con i bimbi può permettersi si ritrovarsi con più calma. Il centro è punto di riferimento per fedeli che arrivano da diversi paesi dal Nord Africa fino al Pakistan e attualmente vivono nelle Basso Varesotto, nella Comasca, nelle Groane e nel Milanese

Eid è una festa gioiosa e di famiglia. Si prolunga per tre giorni, durante i quali i musulmani fanno visita a parenti e amici, si scambiano regali e saluti. Vanno anche nei cimiteri per rendere omaggio agli antenati. Cosa ricordano i musulmani nella festa del sacrificio? Con l”Eid al-Adha’, questa la denominazione araba della festa, i musulmani ricordano la suprema prova di fede di Abramo che sacrificò un montone dopo che Dio gli aveva chiesto di uccidere e offrirgli in sacrificio suo figlio Ismaele, salvato in extremis dall’intervento dell‘angelo.

Quest’anno la ricorrenza cade da martedì 27 giugno a sabato primo luglio. Oggi il momento di raccoglimento e preghiera nel centro islamico di via Grieg.

