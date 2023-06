x x

SARONNO – Marzorati abbigliamento in liquidazione giudiziale: addio ad una delle vetrine storiche di corso Italia.

Ufficializzato dalla società il licenziamento dell’allenatore accusato di rapporti sessuali con una giocatrice 14enne.

Il presidente Andrea Busnelli con i consulenti architetto Giorgio De Wolf e avvocato Antonio Chierichetti ha presentato stamattina l’atto di proposta di Confcommercio Ascom Saronno in merito alla variante generale del Pgt del Comune di Saronno.

La società calcistica Caronnese annuncia un altro importante tassello per il suo futuro. Il sodalizio rossoblu del neo presidente Egidio Terenziani ufficializza l’arrivo in società di Ettore Menicucci in qualità di direttore sportivo. La Caronnese parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza; p infatti neo-retrocessa dalla serie D nella quale aveva militato per tante stagioni.

