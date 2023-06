x x

SARONNO – Dal 28 giugno al 05 luglio scopri i film in sala al Nuovo Cinema Prealpi. Dal 2 luglio parte l’attesissima rassegna estiva CINEMA SOTTO LE STELLE!

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – Dal 28 giugno il ritorno sul grande schermo di INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO di James Mangold. Siamo infatti nel 1969, nei frenetici giorni dell’Allunaggio, un Indiana accasato con Marion è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller collaborano persino con la NASA.

Mercoledì 28 – Giovedì 29 – Venerdì 30 ore 21.00

– – Sabato 1 luglio ore 17.30 – 21.00

Domenica 2 luglio ore 17.30 – 21.00

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista i tuoi biglietti qui.

Dal 2 luglio con la rassegna estiva CINEMA SOTTO LE STELLE nella splendida cornice di Arena Casa Morandi – Saronno! Dal 2 luglio al 3 settembre una selezione dei film più belli della stagione, prime visioni e incontri con il regista! Ecco i primi titoli della rassegna, le proiezioni si terranno alle ore 21.30 per tutto il mese di luglio:

2 luglio TRE DI TROPPO La nuova commedia per tutta la famiglia diretta e interpretata da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele.

La nuova commedia per tutta la famiglia diretta e interpretata da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele. 3 luglio LA SIRENETTA L’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura.

L’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. 5 luglio MAIGRET Patrice Leconte dirige Depardieu nei panni di Maigret. Tratto dal romanzo di Georges Simenon “Maigret e la giovane morta”.

E con Cinema Revolution tutti i film italiani ed europei costano solo € 3,50, ingresso altri film a € 6,50. Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 per tutto il mese di luglio e alle ore 21.15 nel mese di agosto.

Le proiezioni sono nel Cortile di Casa Morandi (biblioteca civica), ingresso da viale Santuario 2, Saronno.

Scopri ora la programmazione di luglio su sito www.cinemasaronno.it

