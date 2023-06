x x

SARONNO – Poche decine di euro sarebbe, secondo le prime indiscrezioni, questo il bottino della rapina messo a segno nel fine settimana ai danni di un bar del quartiere del quartiere dietro lo scalo ferroviario.

Per l’accaduto è stata sporta denuncia ai carabinieri della compagnia di Saronno che hanno effettuato gli accertamenti del caso e avviato le indagini. Cosa è successo esattamente? Attendendo un momento in cui il barista dietro al bancone si trovava solo nell’attività commerciale che si trova in via Ferrari un uomo è entrato nel locale. Era da poco passato mezzogiorno. Ha estratto un coltello e con questo ha minacciato il proprietario che appena ripresosi dallo spavento ha collaborato. Ha estratto i pochi contanti in cassa e li ha consegnati all’uomo. Afferrate le banconote il rapinatore è uscito dal locale e si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Al titolare non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri per denunciare l’accaduto.

