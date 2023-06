x x

SARONNO – Non è certo sfuggito a passanti e residenti in zona quanto accaduto ieri mattina attorno alle 11 in via Roma a Saronno dove sono sopraggiunte due pattuglie dei carabinieri che da un negozio hanno prelavato una persona: si sarebbe trattato di un movimentato tentativo di furto, finito con il fermo del diretto interessato che non sarebbe dunque riuscito a prendere niente.

Subito le forze dell’ordine hanno avviato gli approfondimenti del caso ed ascoltato alcune testirmonianze, per chiarire con maggiore precisione tutti i fatti e la dinamica dell’accaduto. Non è stato segnalato l’eventuale intervento dei soccorsi sanitari.

(foto: una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina in via Roma a Saronno)

30062023