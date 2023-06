x x

LIMBIATE – Cuori su Instagram e Tik Tok, like su Facebook e tantissime domande e richieste di informazioni. Spopola sui social la proposta di Bahja che sabato 8 luglio organizza prima edizione del Bahja Pool Party, il primo evento esclusivo in Acqua-Park a misura di sole donne.

“L’evento si svolgerà in un acqua park immerso negli spazi verdi della Brianza (località Limbiate) con 4 piscine di cui una olimpionica per oltre due mila metri quadri di piscine, con enormi scivoli e trampolini da tuffo”. E’ prevista anche l’animazione per i bambini oltre a tornei di beach volley e acquagym. Grande attenzione anche alla sicurezza con uno staff di bagnine ovviamente al femminile e con la sorveglianza all’esterno e la politica senza video o riprese all’interno della struttura.

Sono anche state organizzate delle navette da Milano Centrale e persino dei pullman da Piacenza e alcune organizzate autonomamente dal centro culturale islamico da Brescia.

