SARONNO – E’ partito il countdown per la notte bianca di Saronno che il sindaco Augusto Airoldi e la sua Amministrazione hanno anticipato essere “unica nel suo genere e di un certo livello rispetto a quelle dei comuni limitrofi”.

Per la precisione quella di Saronno sarà una Buskers Night ossia una notte dedicata agli artisti di strada perchè l’obiettivo è quello di far vivere l’interno centro storico.

L’evento clou il piano sky si terrà in piazza Liberà per tre volte alle 21, alle 22 e alle 23. “Come una metafora di musica in volo – si spiega nella presentazione – un pianoforte con una pianista che suona dal vivo viene sollevato e portato a 3 metri d’altezza. L’altezza è studiata proprio per mantenere il contatto emozionale con la performance musicale dal vivo”.

Altre due le location per gli eventi principali piazza Avis dove ad ogni ora, dalle 20 alle 24, partirà uno spettacolo di “Mistral e Payaso loco” show di giocoleria con Mistral, artista Cileno di fama internazionale. Un’ ‘esibizione mozzafiato tra palo cinese, acrobatica e comicità. Payaso Loco, con il suo show di giocoleria, equilibrismo e monociclo giraffa

In piazzetta Schuster con “Karen show e Tony Polli” sempre con uno spettacolo all’ora esibizioni dedicate ai più piccoli. Clownerie, micro-magia, acrobazie e tanto altro. Antonio Polli, vincitore di numerosi concorsi internazionali per i suoi strabilianti show di magia

In via Carcano angolo via Caduti della Liberazione: un coinvolgente dj set che farà ballare e divertire il pubblico di tutte le età

Sarà presente un mercatino degli hobbysti tra corso Italia e via San Giuseppe ed anche “trampolieri, caricaturisti, dj set”. completano la proposta tutte quelle delle attività che vanno dalla musica dal vivo alle esibizioni delle scuole di ballo.

QUI I DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO PER L'INTERA GIORNATA

