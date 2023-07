x x

LIMBIATE – “Quanto accaduto conferma che evidentemente le nostre perplessità non erano del tutto infondate, anzi. Noi siamo per la libertà, per tutti: sono certa che ci sarà modo di dare vita a feste in piscina a cui tutti possano partecipare, all’insegna della reale integrazione, senza limitazioni, senza preclusioni, senza autoemarginarsi”.

Così Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, componente della commissione Diritti della Donna e parità di genere del Parlamento europeo, ha commentato l’annullamento del party in piscina per sole donne musulmane, organizzato in un acquapark di Limbiate per sabato 8 luglio.

Al centro della vicenda il “Bahjia (in arabo “gioia, felicita’”) Pool Party, organizzato da una società privata che doveva essere riservato solo al pubblico femminile con sdraio, lettiini, area picnic e un “fantastico aperitivo“.

“Date le polemiche mediatiche nate in questi giorni siamo a chiarire i fatti comunicando che non è in programma nessun evento per il giorno sabato 8 luglio – hanno spiegato ieri i responsabili della struttura – e per dissociarci dalle voci riguardanti il sequestro del telefoni e lo spegnimento delle videocamere di sorveglianza assolutamente fuori dalle nostre intenzioni. L’idea era nata dal semplice fatto di affittare la nostra location a chiunque italiano, straniero o di qualsiasi etnia e religione, che avrebbe poi invitato ospiti a sua scelta, in questo caso donne della medesima religione per trascorrere una giornata esclusiva. Ci teniamo a precisare che tramite la loro pubblicità sono stati travisati alcuni degli accordi verbali presi, non immaginavamo assolutamente tutte queste restrizioni che non sono in accordo con i nostri ideali, siamo persone che in primis tengono alla tutela e all’emancipazione delle donne. Avessimo saputo prima alcuni dettagli avremmo rifiutato subito la proposta in questione”.

