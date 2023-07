x x

SARONNO – Missione compiuta nel pomeriggio di ieri per i tecnici della società elettrica chiamati a sistemare il cavo che aveva iniziato a fare le bizze fra via Marconi e via Manzoni, causando dei boati e tante scintille, che dalle 13 alle 14.30 avevano costretto a chiedere alle auto quel trafficato angolo di Saronno. L’intervento di sistemazione e riparazione è stato portato a termine e tutto è potuto tornare alla normalità.

Inizialmente si pensava fosse uno di quelli che riforniva l’illuminazione pubblica ma in realtà era un cavo di fornitura della rete Enel. I tecnici sono arrivati intorno alle 14 e hanno iniziato a mettersi all’opera. Per sostituire i cavo è stato però necessario togliere la corrente all’intero isolato quindi anche a via Leopardi e via Antici.

